Офис как актив: бизнес Петербурга выбирает между покупкой и арендой

Не смотря на высокую стоимость заёмного финансирования, покупка офиса всё ещё остаётся для бизнеса Санкт-Петербурга стратегическим решением Собственное помещение позволяет компании зафиксировать стоимость недвижимости, снизить зависимость от роста арендных ставок и сформировать долгосрочный актив, считает Елизавета Конвей, директор по стратегическому развитию, управляющий партнёр ELEMENT.