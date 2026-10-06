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Мировые Новости

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Офис как актив: бизнес Петербурга выбирает между покупкой и арендой

Офис как актив: бизнес Петербурга выбирает между покупкой и арендой

Не смотря на высокую стоимость заёмного финансирования, покупка офиса всё ещё остаётся для бизнеса Санкт-Петербурга стратегическим решением Собственное помещение позволяет компании зафиксировать стоимость недвижимости, снизить зависимость от роста арендных ставок и сформировать долгосрочный актив, считает Елизавета Конвей, директор по стратегическому развитию, управляющий партнёр ELEMENT.

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