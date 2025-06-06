На Гвардейке Малолетки походу разложились, перевернулись и сожгли угнанный автомобиль. За девочкой оперативно приехали, чтобы увезти от греха и следствия подальше Донецкая группа новостей.
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На Гвардейке Малолетки походу разложились, перевернулись и сожгли угнанный автомобиль. За девочкой оперативно приехали, чтобы увезти от греха и следствия подальше Донецкая группа новостей.
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