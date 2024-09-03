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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Торпедо»: «У нас не было задачи избавиться от Сизова. Мне не до конца понятна эта схема с транзитом, но все клубы остались довольны»

Нижегородцы обменяли хоккеиста в «Металлург», после чего уральцы обменяли защитника в «Динамо». «По Антону Сизову шли долгие переговоры с «Динамо», и мы не смогли договориться.

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