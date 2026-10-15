Дмитрий Песков заявил, что Киев не соблюдал мораторий на удары по русским энергетическим объектам. Вице-премьер Александр Новак отметил, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях продолжаются и сейчас.
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