Дмитрий Песков заявил, что Киев не соблюдал мораторий на удары по русским энергетическим объектам. Вице-премьер Александр Новак отметил, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях продолжаются и сейчас.