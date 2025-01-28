НАТО стягивает корабли в Балтийское море

И теперь об операции, которая разворачивается в Балтийское море. Там еще не забыли о подорванных «Северных потоках», а теперь каждую неделю приходят новости о порванных на дне кабелях связи, критически важных для стран Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии