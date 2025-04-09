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Дональд Трамп внедряет новые указы для укрепления угольной индустрии США

Дональд Трамп внедряет новые указы для укрепления угольной индустрии США

Президент США Дональд Трамп подписал указы для поддержки угольной отрасли. Американские пошлины на китайские товары повысились, а в Доминикане обрушение крыши клуба унесло жизни 66 человек.

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