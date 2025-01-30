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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов отразил 9 из 10 бросков «Нью-Джерси», заменив Эрссона во 2-м периоде матча. Вратарь «Филадельфии» сыграл 26 минут

Российский голкипер «Филадельфии» провел на льду 26 минут и 17 секунд в игре регулярного чемпионата, в которой «Флайерс» уступили 0:5.

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