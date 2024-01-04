Экс-главком НАТО указал на необходимость удара США по силам Ирана из-за хуситов

Власти США приняли меры против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, но те не прекратили атаки, следовательно, американской стороне следует рассмотреть несколько вариантов эскалации с повышением ставок, среди которых — удары по иранским объектам.
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