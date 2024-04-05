США хотят запретить нидерландским компаниям обслуживать оборудование для в...

США хотят запретить нидерландским компаниям обслуживать оборудование для выпуска чипов, проданное в КитайПодводя итоги межведомственному расследованию о происхождении выпускаемых китайцами 7-нм процессоров, американские чиновники пришли к выводу, что китайские производители не имеют возможности выпускать их в достаточных количествах, а подходящее для этого оборудование рано или поздно выйдет из строя.