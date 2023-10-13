Игрок сборной Парагвая плюнул в спину Месси

Антонио Санабрия проявил неуважение к Лионелю Месси, плюнув тому в спину В ночь на 13 октября в Буэнос-Айресе прошел матч квалификации первенства мира 2026 года, в котором команда Аргентины принимала Парагвай.
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