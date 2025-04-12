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Как адаптироваться к изменениям в компании и не стать "динозавром"?

Как адаптироваться к изменениям в компании и не стать "динозавром"?

﻿﻿Изменения являются неотъемлемой частью процесса роста любой компании. Сегодня вряд ли найдется хоть одна бизнес-конференция, на которой не упоминаются темы искусственного интеллекта, цифровой трансформации, автоматизации различных функций и формирования общих центров обслуживания.

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