Как подготовиться к зиме и укрепить иммунитет с помощью продуктов питания

Укрепление иммунитета требует комплексного подхода и решения сразу нескольких задач. Чтобы организм чувствовал себя комфортно, когда начнутся холода, нужно: вести умеренно активный образ жизни – регулярно давать телу хорошую нагрузку; отказаться от вредных привычек; полноценно отдыхать и высыпаться – золотым стандартом будут 7-8 часов сна; минимизировать количество стресса в жизни; добавить в рацион больше полезных […].