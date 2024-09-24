С 1 октября автобусы (№ 34, 71, 90, 112, 119, 131, 139, 141, 171, 178) будут ходить по дачным маршрутам только по выходным — в субботу и воскресенье.
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С 1 октября автобусы (№ 34, 71, 90, 112, 119, 131, 139, 141, 171, 178) будут ходить по дачным маршрутам только по выходным — в субботу и воскресенье.