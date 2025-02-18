СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал осудить атаку на Чернобыльскую АЭС, а также инициировать международное расследование в отношении Владимира Зеленского и его причастности к организации этой атаки.