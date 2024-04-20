"Хватит уже!" Бородин обратился к послу Азербайджана

Михалыч

Дружба народов, о которой говорит П.Толстой - это элемент социализма, при котором русских не вырезали в республиках средней азии, а тем более в Москве. Это когда не было безработицы и не было ограничения русским для трудоустройства во все сферы деятельности. Это когда русские свободно а без боязни могли передвигаться по всей территории СССР, и не бояться за своих жен и детей, что на них нападут дикие азиаты. Это когда богачи, особенно из бывших республик, покупают и захватывают власть и обеспечивают хорошую жизнь только выходцам из этих республик за счет налогов народа, а сами вывозят миллиарду необлагаемых налогами денег. И это потомок Л.Толстого называет "ДРУЖБА НАРОДОВ"?! Гнать таких дружбанов из Думы!