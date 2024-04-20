Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Михалыч
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"Хватит уже!" Бородин обратился к послу Азербайджана

"Хватит уже!" Бородин обратился к послу Азербайджана

Автор:  АМАРАНТ "Пора что-то делать!" Они проникают в полицию, прессуют россиян, захватывают власть.

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Комментарии
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КП
Кремлин Православович
Уважаемые власти РФ, вы, бл:ть, дебилы, доиграетесь. Вы всерьёз хотите большой крови между русскими и этими зверьками?!?... Тогда продолжайте в том же духе, соплежуи.
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7 час.
Бурят Бурятов
Советского союза давно нет, пора признать этих ,,сограждан’’ вне закона, со всеми вытекающими, или это сделает народ,,,
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7 час.
Михалыч
Дружба народов, о которой говорит П.Толстой - это элемент социализма, при котором русских не вырезали в республиках средней азии, а тем более в Москве. Это когда не было безработицы и не было ограничения русским для трудоустройства во все сферы деятельности. Это когда русские свободно а без боязни могли передвигаться по всей территории СССР, и не бояться за своих жен и детей, что на них нападут дикие азиаты. Это когда богачи, особенно из бывших республик, покупают и захватывают власть и обеспечивают хорошую жизнь только выходцам из этих республик за счет налогов народа, а сами вывозят миллиарду необлагаемых налогами денег. И это потомок Л.Толстого называет &quot;ДРУЖБА НАРОДОВ&quot;?! Гнать таких дружбанов из Думы!
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2 час.

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