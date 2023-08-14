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Старые тапки и жидкие волосы: звезда «Афони» Евгения Симонова стала неузнаваемой

Старые тапки и жидкие волосы: звезда «Афони» Евгения Симонова стала неузнаваемой

68-летняя звезда советского фильма «Афоня» много лет боролась с онкологией. Александра Урсуляк и Евгения Симонова Социальные сетиАктриса Александра Урсуляк сделала подарок для всех поклонников Евгении Симоновой, ведущей закрытый образ жизни.

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