Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» просит помочь бездомным с жетонами на метро. На странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что в период холодов проездные в подземку Петербурга особо необходимы бездомным людям.
Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» просит помочь бездомным с жетонами на метро. На странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что в период холодов проездные в подземку Петербурга особо необходимы бездомным людям.
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