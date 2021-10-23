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«Ночлежка» просит помочь бездомным с жетонами на метро

«Ночлежка» просит помочь бездомным с жетонами на метро

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» просит помочь бездомным с жетонами на метро. На странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что в период холодов проездные в подземку Петербурга особо необходимы бездомным людям.

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