ВС РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов, ГСМ и военного имущества, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников.
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