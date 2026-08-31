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ТАСС

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ВС РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ

ВС РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов, ГСМ и военного имущества, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников.

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