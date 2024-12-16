Тупые и еще тупее: торга с Западом не будет

ИМ Ильдус Мамлеев Администрация США совсем, а точнее ни хрена ни чего не может на территории Украины! Сколько надо, столько и возьмём себе территорий, что когда то были подарены, только и всего! И ни кто нам не указ! А будут вякать, один "Орешник", высадим в Елустоун, только и всего!

vagas Karlito Как меняется мир! Еще недавно было немыслимым ,что такое возможно! А сегодня это уже реальность!) Встать во весь рост уже не потребность, а необходимость!