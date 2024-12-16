© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Пока Большая Россия спокойно решает и задачи спецоперации в Донбассе, и формирует новую архитектуру безопасности как на своих рубежах, так и в Евразии в целом, маленький евро-атлантический мир переходит к третьему этапу принятия новой реальности.
Тупые и еще тупее: торга с Западом не будет
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Администрация США совсем, а точнее ни хрена ни чего не может на территории Украины! Сколько надо, столько и возьмём себе территорий, что когда то были подарены, только и всего! И ни кто нам не указ! А будут вякать, один "Орешник", высадим в Елустоун, только и всего!
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16 час.
vagas Karlito
Как меняется мир! Еще недавно было немыслимым ,что такое возможно! А сегодня это уже реальность!) Встать во весь рост уже не потребность, а необходимость!
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16 час.
Коська
Вот если бы Россия навела порядок с "специалистами" из Средней Азии, тогда за будущее ЕЁ МОЖНО БЫЛО БЫ БЫТЬ СПОКОЙНЫМ, А ТАК.................................. Самое главное в наведении порядка в указанной области, это жесточайшим образом АННУЛИРОВАТЬ ТЕХ КОТОРЫХ, с помощью наглосаксов, КУПИЛИ, ПРОДАЛИ И ВНОВЬ ПОКУПАЮТ МИГРАНТЫ ТВОРЯЩИЕ ВАКХАНАЛИЮ НА ПРОСТОРАХ РФ!!!!!!!!!!!!😡☠️
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12 час.
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