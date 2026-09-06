На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 26-го км МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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