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Оздоев из-за проблем с визой не вылетел в Шотландию с ПАОК на матч ЛК. Клуб занимается этим вопросом

Оздоев из-за проблем с визой не вылетел в Шотландию с ПАОК на матч ЛК. Клуб занимается этим вопросом

В четверг, 24 августа, греческий клуб, за который выступает 30-летний полузащитник, сыграет против «Хартс» в Эдинбурге в матче квалификации Лиги конференций.

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