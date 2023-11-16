Фарион лепят биографию. Под нажимом СБУ нацистку уволили из львовского университета

Профессора Ирину Фарион выкинули из «Львовской политехники», где она вела лингвистический курс. Однако, поводом для увольнения стали не митинги студентов, которых сама «свободовка» нарекла агентами ФСБ, а тот факт, что за Фарион плотно взялась СБУ – после двухнедельной языковой войны между русофобкой и бойцами «Азова».