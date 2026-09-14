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Царьград

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Очевидец показал обстановку в аэропорту Сочи, на который всю ночь идёт атака БПЛА

Очевидец показал обстановку в аэропорту Сочи, на который всю ночь идёт атака БПЛА

Вечером в воскресенье и последующей ночью в Сочи неоднократно объявляли угрозу атаки беспилотников.В аэропорту Сочи скопились пассажиры: с вечера воскресенья аэроузел не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атак беспилотников ВСУ, о чем сообщает MAX-канал "Сочи Онлайн".

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