Казахстанский перевозчик ради безопасности полетов приостановил вылет в Екатеринбург. Рейсы в Омск пока остались.
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Казахстанский перевозчик ради безопасности полетов приостановил вылет в Екатеринбург. Рейсы в Омск пока остались.