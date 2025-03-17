Крокусы: какие бывают и как их вырастить

Одними из первых после схода снега распускаются в саду мои любимцы — крокусы. Эти цветы удивительно неприхотливы: достаточно посадить их однажды, и на протяжении многих лет они будут пробиваться сквозь снег и прошлогоднюю траву, чтобы возвестить приход очередной весны.