❗️По предварительной информации, над акваторией Черного моря уничтожили ракету Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️По предварительной информации, над акваторией Черного моря уничтожили ракету Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.