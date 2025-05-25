Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Если не хватает стажа для назначения страховой пенсии по старости, его можно докупить, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.
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