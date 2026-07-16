ФАС возбудила дело против "ТНТ" из-за рекламы детского питания

Федеральная антимонопольная служба России начала расследование в отношении телеканала "ТНТ" из-за рекламы детского питания "Бибиколь Рус" в сериале "СашаТаня", превысившей допустимую площадь в мае 2026 года.
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