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Царьград

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ФАС возбудила дело против "ТНТ" из-за рекламы детского питания

ФАС возбудила дело против "ТНТ" из-за рекламы детского питания

Федеральная антимонопольная служба России начала расследование в отношении телеканала "ТНТ" из-за рекламы детского питания "Бибиколь Рус" в сериале "СашаТаня", превысившей допустимую площадь в мае 2026 года.

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