Украинские СМИ тиражируют новость о том, что их ПВО попытались сбить российский военный вертолёт

Сергей ЕПолитикаУкраинские СМИ тиражируют новость о том, что их ПВО попытались сбить российский военный вертолёт Украинские ПВО предприняли попытку сбить вертолет Ми-8 ВКС РФ, на борту которого находились российские военные.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Самбура они думали что бы с ними случилось если бы они его сбили ?хотя хохлы как обычно дальше своего хрена не смотрятАнна ЛисовскаяДумали!? Вы им льстите.Гоша Веверсистак вы-же воюете с Россией ,почему не сбили? Или всё-таки не воюете А просто уничтожаете своих граждан Донецке и Луганске.Игорь ТкаченкоОни не были уверены потому что на глазок хреново видно. Пока рулетку в шароварах искали, да раскручивали, оно и улетело куда-то)))Владимир КочубейКакие же молодцы эти хероические херойские херои, у них хватило смелости озвучить сей бред...
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