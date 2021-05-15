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Украинские СМИ тиражируют новость о том, что их ПВО попытались сбить российский военный вертолёт

Украинские СМИ тиражируют новость о том, что их ПВО попытались сбить российский военный вертолёт

Украинские ПВО предприняли попытку сбить вертолет Ми-8 ВКС РФ, на борту которого находились российские военные.

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Александр Самбур
а они думали что бы с ними случилось если бы они его сбили ?хотя хохлы как обычно дальше своего хрена не смотрят
Анна Лисовская
Думали!? Вы им льстите.
Гоша Веверсис
так вы-же воюете с Россией ,почему не сбили? Или всё-таки не воюете А просто уничтожаете своих граждан Донецке и Луганске.
Игорь Ткаченко
Они не были уверены потому что на глазок хреново видно. Пока рулетку в шароварах искали, да раскручивали, оно и улетело куда-то)))
Владимир Кочубей
Какие же молодцы эти хероические херойские херои, у них хватило смелости озвучить сей бред...

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