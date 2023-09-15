ВС РФ нанесли удар по месту хранения ракет Storm Shadow на аэродроме ВС ВСУ в Хмельницкой области

Российские войска продолжили нанесение ударов по объектам противника в тыловых его районах. Минувшей ночью и уже утром 15 сентября взрывы прогремели на целом ряде территорий, остающихся на данный момент под контролем ВСУ.
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