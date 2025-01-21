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Царьград

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Пожар на курорте Карталкая: число жертв возросло до 10, пострадали 32

Пожар на курорте Карталкая: число жертв возросло до 10, пострадали 32

В результате пожара на турецком курорте Карталкая в Болу погибли 10 человек, 32 пострадали. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил предварительные данные.

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