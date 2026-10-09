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Ивановские новости

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Ивановская ткачиха Шувандина родилась 127 лет назад

Ивановская ткачиха Шувандина родилась 127 лет назад

С 10 лет работала нянькой, а в 1915 году пришла на фабрику, где проявила себя как новатор и лидер стахановского движения.

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