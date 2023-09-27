Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Вопрос всех вопросов - Нарусова сенатор?", - Соловьев о перипетиях политической карьеры отечественного парламентария

«Вопрос всех вопросов - Нарусова сенатор?", - Соловьев о перипетиях политической карьеры отечественного парламентария

Politiki.net Рот пересыхает, плеваться становится нечем, когда упоминаешь очередное "коленце" выкинутое сенатором от Тывы Людмилы Нарусовой.

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Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
Хочу высказать СВОЕ мнение как пенсионера и ЧЕСТНОГО истинного гражданина Нашей Родины России. Я ни единому слову и действиям не доверяю и не верю этим болтунам что из совфед и думы , все их действия , по моему мнению против НАРОДА. Сами посудите , в какой заднице Народ и где в каком денежном мешке они. Что то есть общего ??????? Они на курортах наших врагов  а Народ в деревне раком в огороде. Они потеряли связь с реальностью и тем более понимание народа. Даже законы что они принимают это наглядно показывают. Пример , нельзя разжигать костры для шашлыков на удалении 50 метров от строений. Они идиомы думают у народа тоже замки и земли  гектарами , если у меня 4 сотки , то я имею право разжигать костер у 5 соседа от себя ??????
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22 час.
Владимир Барышев
Какая все это мерзость!
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20 час.
ВТ
Владимир Тамбасов
А кто же еще ? Пока эти две жабы под крылом ВВ с ними ничего не будет! Вспомните &quot;рыжего&quot;, а домик алкаша Ельцына?
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4 час.

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