«Вопрос всех вопросов - Нарусова сенатор?", - Соловьев о перипетиях политической карьеры отечественного парламентария

ФС

Фарид Сабиров

Хочу высказать СВОЕ мнение как пенсионера и ЧЕСТНОГО истинного гражданина Нашей Родины России. Я ни единому слову и действиям не доверяю и не верю этим болтунам что из совфед и думы , все их действия , по моему мнению против НАРОДА. Сами посудите , в какой заднице Народ и где в каком денежном мешке они. Что то есть общего ??????? Они на курортах наших врагов а Народ в деревне раком в огороде. Они потеряли связь с реальностью и тем более понимание народа. Даже законы что они принимают это наглядно показывают. Пример , нельзя разжигать костры для шашлыков на удалении 50 метров от строений. Они идиомы думают у народа тоже замки и земли гектарами , если у меня 4 сотки , то я имею право разжигать костер у 5 соседа от себя ??????