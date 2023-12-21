В Тверской области в ДТП пострадал пассажир иномарки

На 8 километре автодороги «Кимры — граница Московской области» 20 декабря произошло серьёзное ДТП. Как рассказали в ГИБДД региона, здесь водитель Suzuki SX4 не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением автомобиля и выехал на встречку, где столкнулся с Mazda6.
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