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ФДР: Сборная России уступила Японии в финале командного турнира ЧМ по дзюдо

ФДР: Сборная России уступила Японии в финале командного турнира ЧМ по дзюдо

Сборная России заняла второе место в командном турнире чемпионата мира по дзюдо в Баку. В финале российские спортсмены проиграли команде Японии со счетом 1:4, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

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