Климат Земли стремительно теряет стабильность, а процесс глобального потепления ускоряется. Согласно седьмому ежегодному отчету международной группы ученых, сразу семь из 16 жизненно важных показателей планеты достигли критических пиковых значений.
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