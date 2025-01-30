НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

27 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Беляев
    ????Рөстәм Миңнеханов...
  • Владимир Крашенинников
    Прошу публиковать в моей ленте материалы только на русском языке.Миңнеханов Патруш...
  • РА М
    Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил в своем Telegram-канале Государственного советника РТ, п...Фәрит Мөхәммәтшин...

Актанышта хәрбиләргә ярдәм итү өчен «Туган яктан - Җиңү хакына» зур хәйрия концерты булды

Актанышта хәрбиләргә ярдәм итү өчен «Туган яктан - Җиңү хакына» зур хәйрия концерты булды

Актанышның Ә.Авзалова исемендәге район мәдәният сараенда махсус хәрби операциядә Ватаныбыз киләчәге өчен көрәшүче якташларга ярдәм йөзеннән "Туган яктан - Җиңү хакына" дип исемләнгән зур хәйрия концерты булды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх