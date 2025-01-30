Актанышта хәрбиләргә ярдәм итү өчен «Туган яктан - Җиңү хакына» зур хәйрия концерты булды

Актанышның Ә.Авзалова исемендәге район мәдәният сараенда махсус хәрби операциядә Ватаныбыз киләчәге өчен көрәшүче якташларга ярдәм йөзеннән "Туган яктан - Җиңү хакына" дип исемләнгән зур хәйрия концерты булды.
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