Netflix пересмотрел прогноз рекламной выручки на 2026 г. с $3 млрд до $2,7 млрд. Запуск новых рекламных продуктов и их интеграция с партнерскими платформами проходят медленнее, чем компания рассчитывала изначально, сообщает Adweek.