Дал заднюю: Газманов оправдался после унижения SHAMANа

Певец скинул вину на журналистовНа минувшей неделе ВЦИОМ обнародовал результаты исследования, согласно которому популярный российский автор и исполнитель песен SHAMAN был признан лидером отечественной эстрады.
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