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Техэксперт Сильницкий: по данным видеокамер могут задержать не того человека

Техэксперт Сильницкий: по данным видеокамер могут задержать не того человека

Сегодня видеонаблюдение с функцией распознавания лиц становится все более популярным средством обеспечения безопасности в местах скопления людей, на промышленных и коммерческих объектах, в финансовой и других сферах.

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