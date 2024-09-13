Техэксперт Сильницкий: по данным видеокамер могут задержать не того человека

Сегодня видеонаблюдение с функцией распознавания лиц становится все более популярным средством обеспечения безопасности в местах скопления людей, на промышленных и коммерческих объектах, в финансовой и других сферах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии