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Мода и Шоу-бизнес

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Концертный директор: Боярского выпишут на следующей неделе

Концертный директор: Боярского выпишут на следующей неделе

Народный артист РСФСР Михаил Боярский находится в больнице и сейчас поправляется, врачи говорят, что с его здоровьем все в порядке, рассказал «Звезде» подробности о состоянии артиста после его падения и травмы его концертный директор Александр Зыкин.

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