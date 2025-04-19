Концертный директор: Боярского выпишут на следующей неделе

Народный артист РСФСР Михаил Боярский находится в больнице и сейчас поправляется, врачи говорят, что с его здоровьем все в порядке, рассказал «Звезде» подробности о состоянии артиста после его падения и травмы его концертный директор Александр Зыкин.
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