Хорватский игрок ЦСКА Бистрович заявил, что его семья боялась переезда в Россию

Кристиян Бистрович играет за московский футбольный клуб ЦСКА с 2018 года.Хорватский игрок московского футбольного клубы ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, что его семья и близкие друзья боялись за его жизнь и были против его переезда в Россию, но потом поняли, что реальность отличается от того, что пишут в европейской прессе.