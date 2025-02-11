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Хорватский игрок ЦСКА Бистрович заявил, что его семья боялась переезда в Россию

Хорватский игрок ЦСКА Бистрович заявил, что его семья боялась переезда в Россию

Кристиян Бистрович играет за московский футбольный клуб ЦСКА с 2018 года.Хорватский игрок московского футбольного клубы ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, что его семья и близкие друзья боялись за его жизнь и были против его переезда в Россию, но потом поняли, что реальность отличается от того, что пишут в европейской прессе.

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