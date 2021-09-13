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Отец из Швеции: можно назвать ребенка Кроликом, Путиным – нельзя

Отец из Швеции: можно назвать ребенка Кроликом, Путиным – нельзя

sverigesradio.se Шведским родителям не позволили назвать сына в честь Владимира Путина. Отец малыша не согласен с этим решением – Линдел Ронни рассказал РЕН ТВ подробности истории и объяснил, почему решил назвать сына в честь президента России.

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