Готовы ли застройщики снизить цены на рынке первичной недвижимости?

В ближайшее время, застройщики не ожидают снижения цен на недвижимость. Об этом заявил руководитель управления по финансам ГК «Самолет» Андрей Давыдов во время выступления на «Финансовом конгрессе Банка России».
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