Боец рассказал, как его расчет дважды пережил прилет кассетного снаряда

Расчет самоходной гаубицы «Гиацинт» показал свою работу на Южно-Донецком направлении. Получив координаты цели, артиллеристы поражают ее 152-мм снарядами и уводят технику в укрытие, чтобы противник не смог поразить ее в ответ.
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