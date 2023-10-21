Посол Ирана Нобахти рассказал об усилиях по освобождению заложников в Газе

РИАМО - 21 окт. Посол Ирана в Таиланде Сейед Реза Нобахти рассказал об усилиях страны, которые прилагают по вопросу освобождения таиландских граждан, находящихся в заложниках у ХАМАС, сообщает РИА Новости.
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