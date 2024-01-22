Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев в трёх сетах победил Нуну Боргеса и вышел в четвертьфинал Australian Open. В Мельбурне завершился матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в мужском одиночном разряде, в котором третья ракетка мира Даниил Медведев встречался с Нуну Боргесом.
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