Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев в трёх сетах победил Нуну Боргеса и вышел в четвертьфинал Australian Open. В Мельбурне завершился матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в мужском одиночном разряде, в котором третья ракетка мира Даниил Медведев встречался с Нуну Боргесом.