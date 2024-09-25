Василий Шпак: Доля российских ЭБУ в отечественных авто достигла 80%

Разговор заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака, курирующего производство микроэлектроники, цифровизацию промышленности, развитие беспилотного транспорта, с главным редактором «За рулем» Максимом Кадаковым коснулся самых разных вопросов импортозамещения.
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