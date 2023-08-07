smi.today

4 437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Клинцевичу и писаке, клепающему провокационные статейки, нужно знать, что только добровольцев, желающих освободить на...«Полтора миллиона...
  • Россиянин
    Если это так, то Польша и Румыния являются соучастниками войны. Значит должны быть атакованы.Военный аналитик:...
  • Александр Юткин
    Вот наши их и доучивают.Пленный рассказал...

Экс-посол ЮАР Махубела: Запад хочет убедить других одобрить план Киева

Экс-посол ЮАР Махубела: Запад хочет убедить других одобрить план Киева

Экс-посол Южно-Африканской Республики в Португалии и Кении Кингсли Махубела заявил о том, что благодаря встрече по Украине в Джидде западные страны хотят убедить другие государства принять мирный план украинского президента Владимира Зеленского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх