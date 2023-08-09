"Отдай футболку или я тебе колени прострелю": под Петербургом подросток угрожал пистолетом на улице

Уя

Уфимцев я

Вы все такие наивные... дело ведь не в оружии, настоящее оно или "из макплейса" какого то... Что в мозгах то у этого сопляка творится? Взял оружие и пошел ...грабить? Да, сие деяние есть грабеж средь белого дня. И неважно, какое у него оружие, настоящее или муляж какой то... В Америке его просто бы пристрелили. Увы, такие там законы...