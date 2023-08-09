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"Отдай футболку или я тебе колени прострелю": под Петербургом подросток угрожал пистолетом на улице

"Отдай футболку или я тебе колени прострелю": под Петербургом подросток угрожал пистолетом на улице

Рассказываем про ЧП в Янино, где подросток с пистолетом угрожал сверстникам, требуя снять с себя брендированную одежду.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Вы все такие наивные... дело ведь не в оружии, настоящее оно или &quot;из макплейса&quot; какого то... Что в мозгах то у этого сопляка творится? Взял оружие и пошел ...грабить? Да, сие деяние есть грабеж средь белого дня. И неважно, какое у него оружие, настоящее или муляж какой то... В Америке его просто бы пристрелили. Увы, такие там законы...
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